На Украине начались серьёзные проблемы с экспортом и переработкой металла

Промышленный город Мариуполь, Украина / Фото shutterstock.com

Украина испытывает серьёзные проблемы с переработкой железной руды и экспортом металла из-за потери «Азовстали» и завода имени Ильича. Восстановление металлургической отрасли займёт долгое время и потребует вложения большого количества средств, заявил в эфире телеканала «Украина 24» замглавы Минфина страны Александр Кава.

После утраты в Мариуполе «Азовстали» и завода имени Ильича Украина потеряла половину возможностей для экспорта украинской стали и чугуна, — сказал чиновник.

По причине невозможности переработки железной руды Украина вынуждена поставлять её другим странам по более низкой цене и терять прибыль. По словам замминистра, на восстановление металлургической отрасли потребуется несколько лет и миллиарды долларов.

«Азовсталь» и завод имени Ильича входят в группу «Метинвест», которая является крупнейшим на Украине производителем стали и железорудного сырья. Ранее в компании заявили, что из-за осады Мариуполя выведено из строя более трети металлургических мощностей страны, а также подчеркнули, что упомянутые предприятия не станут работать в условиях «российской оккупации».