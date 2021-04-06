На бедных россиян предложили выделить 800 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/a57eaf72-9794-11eb-8be4-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Российским властям потребуется около 800 млрд рублей, чтобы хотя бы вдвое снизить проблему бедности в стране. Такую оценку озвучил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

Он объяснил эту сумму исследованием, проведённым Счётной палатой. Ведомство впервые попыталось оценить меры государственной поддержки с точки зрения снижения уровня бедности населения.

Мы получили цифру — 800 млрд рублей. По оценкам Счётной палаты, эту сумму надо направить на поддержку граждан, если хотим ликвидировать бедность и прийти к снижению этого показателя в два раза, — сказал Катасонов.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что вдвое снизить уровень бедности в России удастся к 2030 году или даже раньше. По его словам, в стране сейчас «есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели». Тем не менее, как выяснило ведомство, около 20% бедных семей с 2014 по 2020 годы не получили ни одной социальной выплаты.

В свою очередь эксперты Всемирного банка заявили, что по итогам 2021 года уровень бедности в России снизится по сравнению с прошлым годом, но не будет превышать допандемические показатели вплоть до 2022 года.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, за время эпидемии коронавируса вдвое выросла доля бедных среди бездетных семей. Об этом говорится в аналитическом докладе экспертов ВШЭ.