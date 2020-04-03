Экономика

МВФ удвоил размер экстренной помощи для стран с коронавирусом до $100 млрд

19:00, 03 апреля 2020
Кристалина Георгиева Кристалина Георгиева Фото: Liu Jie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Размер экстренного финансирования Международного валютного фонда (МВФ) был увеличен вдвое на фоне пандемии коронавируса. Он составляет $100 млн.

МВФ в свою очередь намерен помочь, удвоив объём экстренной помощи с $50 миллиардов до $100 миллиардов, — сообщается в совместной статье главы МВФ Кристалины Георгиевой и гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

МВФ уже увеличивал своё финансирование во время чрезвычайных ситуаций.

Фонд также нарастил кредитный потенциал до $1 триллиона, чтобы обеспечить обслуживание долга самых бедных членов, используя траст сдерживания катастроф и снижения их последствий.

Сообщается, что МВФ и Всемирный банк хотят временно приостановить обслуживание долга беднейших стран на время пандемии коронавируса.

NEWS.ru писал, что разные государства запросили у МВФ помощи на общую сумму почти в $20 млрд. Всего было зарегистрировано около 80 обращений. В МВФ заявили, что изучили по меньшей мере половину этих запросов.

В настоящий момент в мире зарегистрировано более 1 млн заболевших коронавирусом. Скончались 53 тысячи, излечились 212 тысяч.

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