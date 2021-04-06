МВФ пообещал российской экономике светлое будущее

https://static.news.ru/photo/2fb565fe-9705-11eb-837b-96000091f725_660.jpg Фото: AgnosticPreachersKid/wikimedia.org

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз о будущем российской экономики. Финансовые эксперты предрекли ей быстрое послепандемийное восстановление.

В текущем, равно как и в следующем году, её рост составит по 3,8%. При этом в 2020-м экономика России, по оценке МВФ, сократилась на 3,1%, что стало одним из наиболее позитивных показателей среди упомянутых в докладе организации стран, передаёт Lenta.ru. Меньшее падение пережили только Китай и Нигерия — 2,3% и 1,8% соответственно.

В целом мировая экономика в 2021 году будет восстанавливаться достаточно успешно. Эксперты прогнозируют рост мирового ВВП на уровне 6%. Потенциальными лидерами в МВФ видят Индию, Китай и США.

Ранее, как писал NEWS.ru, к похожему выводу пришло агентство Bloomberg, назвавшее США и Китай лидерами «постпандемийного мира». При этом там предрекли сокращение экономики во Франции, Германии, Италии, Великобритании и Японии. Ключевое влияние, считают эксперты, будут оказывать темпы вакцинации в той или иной стране.