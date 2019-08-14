https://static.news.ru/photo/d1da6120-be73-11e9-862c-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/C.Kosanetzky/Global Look Press

Холодное лето заставило россиян закупаться тёплой одеждой, сообщили аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Продажи резиновых сапог только в Москве выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В России выручка магазинов от этого вида обуви выросла на 35%, а средний чек составил 910 рублей. Для сравнения, в Москве показатель достиг отметки в 1140 рублей.

Выросли продажи курток и кожаных сапог: на 17% и 11% в России и 34% и 7% в Москве. Средний чек в сегменте верхней одежды в столице составил 3525 рублей, а в среднем по стране — 3490 рублей, сообщили в «Платформа ОФД».

Ранее News.ru писал, что Москвичам не стоит ждать возвращения жаркой погоды. Остаток лета обещает быть прохладным. Столбики термометров больше не поднимутся даже до 30 градусов.