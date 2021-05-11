Москвичам рассказали, где завышены цены на жильё

Аналитики перечислили районы Москвы с завышенными ценами на жилье. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование инвестиционной компании Realiste.
Возглавил список район около станции метро «Тульская», где средняя цена за 1 кв. метр на 15%
К причинам удорожания аналитики относят действие льготной ипотеки, валютные колебания, снижение ставок по депозитам, повышение спроса на жилье, а также работу сдерживающих старт продаж квартир в новых проектах девелоперов.
Как отмечается, рейтинг составлялся на основе исследования с использованием технологии искусственного интеллекта. Эксперты рассматривали ряд факторов: благоприятность района, его удаленность от центра столицы, негативные факторы, состояние объектов недвижимости и другие показатели. Искусственный интеллект же сравнил цены и объем предложения на первичном и вторичном рынках в разных районах города. Всего в эксперименте участвовали 89 районов Москвы.
Ранее эксперты сообщили, что цены на жильё в Москве этим летом не снизятся, даже если отменят льготную ипотеку. Квартиры могут даже подорожать на 10–15% из-за роста цен на строительные материалы.