Москва поднялась на девять строк в рейтинге мировых финансовых центров

https://static.news.ru/photo/27e1b754-009e-11eb-a034-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва поднялась на девять позиций в международном рейтинге глобальных финансовых центров. Из 111 пунктов списка российская столица расположилась на 62-м месте.

Индекс рассчитывается каждые полгода, нынешний стал уже 28-м по счёту. Его составителем является базирующаяся в Лондоне консалтинговая компания Z/Yen Group при поддержке Китайского института развития. В предыдущих версиях рейтинга в сентябре 2019 года и в марте 2020 года Москва занимала 71-ю строчку, передаёт РБК.

Список составляется на основе суммарного балла, который присваивается каждому финансовому центру в соответствии с пятью факторами. Это условия для комфортного ведения бизнеса (верховенство закона, политическая стабильность, меры регулирования и т. д.), инфраструктура (информационные технологии, транспорт и т. д.), человеческий капитал (гибкий рынок труда, доступность персонала), качество финансовой системы (доступность капитала, ликвидность рынков) и репутация (узнаваемость, бренд города).

Интересным нюансом является то обстоятельство, что в обновлённом рейтинге Москва получила только 600 баллов — это на 44 меньше, чем полгода назад. Финансовое «повышение» российской столице обеспечило то, что конкуренты получили ещё меньше баллов. Так, Прага опустилась с 46-й на 66-ю строчку, Лихтенштейн отправился с 54-й на 68-ю позицию, а Рига с 70-го места отправилась на 97-е.

Лидером в рейтинге финансовых центров стал Нью-Йорк (770 баллов), на втором месте — Лондон (766), на третьем — Шанхай (748). В первой пятёрке также Токио (747) и Гонконг (743 балла).

Последние пять позиций заняли Эр-Рияд (486 баллов), китайские муниципалитет Тяньцзинь (477) и города Ханчжоу (463), а также Далянь (455) и ставшая очагом пандемии коронавируса Ухань (420). Впрочем, в предыдущих версиях рейтинга Ухань вообще не фигурировала.

Общее снижение показателей финансовых центров аналитики связали с последствиями эпидемии. Средний рейтинг упал более чем на 41 пункт, или на 6,25%, по сравнению с предыдущим.

Отдельно аналитики Z/Yen Group составили рейтинг, демонстрирующий потенциал финансовых центров в сегменте FinTech. В этом списке Москва заняла 45-е место, что на 17 уровней выше, чем в общем рейтинге, но на 6 строк ниже, чем в Fintech-списке за март.

Кроме того, исследователи оценили позиции стран в региональном контексте. В рейтинге финансовых центров из Восточной Европы и Центральной Азии Москва заняла второе место после Варшавы. На третьей позиции Стамбул, четвёртая строка — у Праги, пятое место — у Кипра.

В августе, как писал NEWS.ru, столица сохранила позиции в высшей группе Alpha рейтинга глобальных центров, оказывающих влияние на мировую экономику. Вместе с российской столицей в списке значатся Торонто, Сидней, Мадрид, Цюрих, Джакарта, Брюссель и Сеул.