Российская столица признана альфа-городом

https://static.news.ru/photo/5f3ad822-e87d-11ea-aa35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столица сохранила позиции в высшей группе Alpha («Альфа») рейтинга глобальных центров, оказывающих влияние на мировую экономику. Вместе с российской столицей в списке значатся Торонто, Сидней, Мадрид, Цюрих, Джакарта, Брюссель и Сеул.

Исследование было подготовлено в университете британского Лафборо. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, авторами рейтинга под называнием «Глобализация и мировые города» была проанализирована деятельность 175 ведущих компаний, которые предоставляют передовые производственные услуги в 707 городах.

Исследователи измерили уровень корпоративной глобализации между организациями, которые работают в области бухгалтерского учёта и аудита, а также в рекламе, банковском секторе, управленческом консалтинге. Эти сферы влияют на экономические взаимосвязи между странами, городами, а также субъектами бизнеса.

Российская столица в очередной раз подтвердила свой статус глобального экономического и финансового центра, — цитирует Ефимова «Москва 24».

Москва впервые появилась в рейтинге в год его запуска — в 2000 году. Тогда российская столица была включена в группу «Бета плюс» (Beta+), а с 2008-го и по настоящее время удерживает позицию в высшей группе «Альфа».

У рейтинга есть три уровня. К Alpha относятся мегаполисы, которые формируют глобальные городские сети, в него входят Москва, Лондон, Париж и Гонконг. В «Бета плюс» включены города, интегрирующие крупные регионы в мировую экономику, в их числе Берлин, Будапешт, Рим, Абу-Даби и Осака. В третью группу — «Гамма» (Gammа) — входят города, которые интегрируют в мировую экономику малые регионы, это Роттердам, Баку, Рига и Тбилиси.

Помимо этого, есть группа городов, которые не считаются мировыми центрами, но обладают набором услуг, позволяющих обеспечивать высокую степень независимости. В первую очередь это небольшие столицы и традиционные центры производств, например Краков, Ереван и Лусака.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва и Московская область выбыли из антирейтинга регионов с самым загрязнённым воздухом.