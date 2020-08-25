Названы субъекты РФ с самым загрязнённым воздухом

https://static.news.ru/photo/bf14d122-e75a-11ea-a3a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Российские предприятия и транспорт в 2019 году выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн загрязняющих веществ. На каждого россиянина в среднем пришлось 155 кг вредных выбросов.

Лидерство среди регионов с самым загрязненным воздухом держат Красноярский край, Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Такие данные содержатся в отчёте аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает РБК.

В топ-10 данного рейтинга также вошли Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская и Оренбургская области, Краснодарский край.

Эксперты отмечают, что распределение выбросов точно указывает на места, где концентрируются крупнейшие производители цветных металлов, нефтехимической продукции и теплоэлектрогенерации, которые работают на грязных видах топлива.

В России предприятия генерируют почти три четверти всех выбросов, ещё одна четверть отравляющих воздух веществ приходится на долю автомобилей. Больше других (21%) из промышленных производств загрязняет атмосферу металлургия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кардиологи из Университета Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо) пришли к выводу: рост сердечно-сосудистых заболеваний прямо связан с состоянием атмосферы. По мере её загрязнения множится число заболеваний, связанных с дегенеративными процессами в сердце и сосудах, отмечается в докладе.