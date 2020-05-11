Период нерабочих дней в России завершился. Нельзя сказать, что в планах властей после 12 мая нет логики: есть, но вывернутая наизнанку. Так, Москва позволяет вернуться к работе промышленным предприятиям и стройкам — часто лишь формально частным предприятиям, чья работа тесно сопряжена с бюджетом. Возникают сомнения, правда ли столица прямо не может пережить ещё две-три недели именно без срочной достройки нового торгового центра возле МКАД или без полной загрузки предприятий.

Да, сравнительно малое число крупных компаний проще контролировать с помощью специальных «стюардов» и проверяющих на предмет соблюдения мер защиты, дистанций, как и легче решать такие вопросы властям напрямую с руководством этих предприятий. Но возникает стойкое ощущение, что именно благодаря тёплым доверительным отношениям с властями заводам и стройкам как раз и делаются поблажки. А ведь они минимально страдают в чисто финансовом плане: на них не навешано такое количество кредитов, как на мелкий бизнес, если считать долговую нагрузку в процентах от бизнес-оборота, им власти простили арендную плату, и есть лишь обязанность платить сотрудникам зарплаты.

В то время как очень многие владельцы малого бизнеса финансово задыхаются — но не факт, что выживут, если ещё, допустим, на месяц — а никто не знает, на сколько — оставить их без кислорода в виде хоть какой-то выручки, возможности работать для своих клиентов.

Никто не спорит: здорово, что почти полмиллиона москвичей смогут на законных основаниях опять трудиться. Но ведь численность только официальной рабочей силы в столице — более 7 млн человек. Из них около 27%, по данным Росстата, работают в сфере предоставления деловых и финансовых услуг, включая научно-исследовательские разработки и IT-сектор, — по очень оптимистичным оценкам, половина из них может работать удалённо, ещё часть находится в частично оплачиваемых вынужденных отпусках. Но 22,8% работников заняты в оптовой и розничной торговле, ещё не менее 15% трудятся на других предприятиях сферы услуг, которые по-прежнему решениями мэрии останутся закрыты, даже если бы их работники выполняли все-все условия и меры предосторожности, нося на рабочих местах маски, перчатки, соблюдая дистанцию в рамках рабочего коллектива.

Однако до сих пор никто не понимает, почему это меньше шансов заразиться в маске на заводе, продукцию которого всё равно пока придётся копить на складе, чем сидя в той же маске в кресле парикмахера, или чем опаснее в такой же маске сходить на собеседование в офис, выполнить другую приносящую доход и результат коллективную работу, поделился в беседе с NEWS.ru шеф-аналитик компании «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв. И почему бы, раз маски теперь становятся обязательны, не погулять тогда уже с 12 мая в масках и с ребёнком в соседнем парке — да там люди больше рассредоточены, чем при скученном походе в магазин.

Почти нигде в Европе не запрещали людям в маске одиночно или в паре заниматься спортом. По какой-то причине наши власти склонны думать, что мы сами себе враги, о своей безопасности не печёмся и сразу без оглядки кинемся чуть ли не в объятия первому встречному, как только нас выпустят на улицу. Но в этом уже мало логики: в той же Швеции никто не закрывал рестораны, но их выручка естественным путём всё равно упала на 70%. В заведениях пошире расставили столики, пускали меньше посетителей, да многие и предпочли перестраховаться, покушать дома. Но за счёт остальных рестораны и весь сектор услуг сохранился на плаву, не умер, а миллионы людей сохранили за собой рабочие места и независимые от государственной помощи источники дохода, отметил эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конечно, шведская экономика будет и сейчас, и к осени устойчивой, справится за счёт естественного иммунитета и с вирусом, и с кризисом — потому что там власть относится к людям, как к существам разумным, а люди платят ей тем же и бережно относятся друг к другу. Ещё не поздно сместиться в этом направлении и нам в России.

Не хватало раньше коек в больницах, масок? Сейчас всё это есть в избытке, и вводя «масочный режим», власти могли бы сразу обернуть его плюсом, если бы одновременно дали больше свободы в защищённых перемещениях людей по городу — на работу, да и по другим своим нуждам. Боитесь перегруженности метро — так ограничьте в метро количество QR-кодов, и всё! А остальные будут пользоваться наземным транспортом, велосипедами или ходить пешком. Но зачем же людей надолго в их домах опять закрывать? Стоило лишь отстегнуть «поводки», и люди не пожалели бы по 1000 рублей за комплект масок на месяц вперёд, зная, что они в них смогут жить полноценной жизнью, а не просто до ближайшего магазина легально дойти.

Отнеслись бы власти к людям именно так, с доверием, не игнорируя их насущные нужды и не пытаясь позаботиться о людях сильнее, чем они сами хотят и могут позаботиться о себе, — и даже вопрос о том, что маски не раздаются бесплатно, а стоят денег, ни у кого бы не возник, подчеркнул Пушкарёв. Людям не нужны бесплатные маски, а нужна возможность купить их, надеть в соответствии с разумными распоряжениями властей и спокойно отправляться зарабатывать себе на хлеб, не дожидаясь от властей подачек. А если власти всё-таки поймут необходимость оказать финансовую помощь не в размере 1 МРОТ на человека, то люди будут благодарны и сами разберутся, потратить ли эту сумму на еду, на маски, или если они уже давно их приобрели, то на фрукты и другие полезные вещи для изголодавшихся по солнцу и воздуху детей.

В конце концов, кому-то одной маски на три-четыре дня может хватить, и как часто он их меняет, зависит только от личного отношения к этому самого человека, а не от того, работает ли он на стройке или в кафе.