Мощности польского участка газопровода Ямал — Европа выкупили на 21%

https://static.news.ru/photo/d8c377d8-9fe6-11ea-b2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.gazprom.ru

Газотранспортные мощности участка газопровода Ямал — Европа в Польше на газовые сутки 27 мая выкуплены на 21%, или 767 тыс. куб. м в час и 18 млн куб. м в сутки, следует из данных аукционной платформы GSA Platform.

На границе Польши и Германии поток газа прекратился утром 26 мая, вероятно, в связи с отсутствием заявок на поставку. С середины дня до ночи 26 мая поставки газа осуществлялись в обратном направлении, в Польшу из ФРГ, передаёт «Интерфакс».

Срок действия контракта на транспортировку российского газа по газопроводу Ямал — Европа истёк 17 мая, с тех пор мощности магистрали распределяются на аукционах на сроки от нескольких часов. На июнь транзитные мощности выкуплены уже на 93%. Аукцион на следующий год состоится 6 июля. По прогнозу отдельного оператора польской ГТС Gaz System, существенное снижение бронирования мощностей газопровода продлится до начала июня.

Длина газопровода Ямал — Европа более двух тысяч километров, длина польского участка — 683 километра линейной части. Магистраль выведена на проектную мощность 33 млрд кубометров газа в год в 2006 году.

Как писал NEWS.ru ранее, транзит газа из России в ФРГ по трубопроводу Ямал — Европа через Белоруссию и Польшу прекращён. По данным операторов европейских газопроводов, 26 мая польский участок трубопровода по итогам прошедшего ранее аукциона был забронирован лишь на 3,7%.