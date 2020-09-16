Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табак

https://static.news.ru/photo/7e9b60aa-f819-11ea-8eb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о планах повысить ряд налогов, в том числе и акцизы на табак. Ранее стало известно, что Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в 2021 году ставки акциза на табачную продукцию вырастут на 20%.

Мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей. Модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов. Предлагаем повысить плату за пользование природных ресурсов, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции, — заявил Мишустин в ходе заседания, трансляцию которого вёл телеканал «Россия 24».

Премьер аргументировал это решение трудной ситуацией, при которой «все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной и перед людьми».

Как писал NEWS.ru, в 2021 году ставка акциза на сигареты может составить 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку. На данный момент акциз на сигареты на 2021 год определён на уровне 2045 рублей за тысячу штук +14,5% расчётной стоимости, исчисляемой относительно максимальной розничной цены, но не менее 2778 рублей. На электронные устройства на 52 рубля за штуку, что на 4% выше ставок 2020 года. По мнению экспертов, предложенное повышение приведёт к увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей до 140 руб, или, в среднем, минимум на 20 рублей за пачку. В абсолютных цифрах это будет самое большое за всю историю табачной отрасли в России повышение ставки акциза на сигареты.