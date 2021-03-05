Мишустин утвердил программу развития Кузбасса до 2024 года

https://static.news.ru/photo/cf35d070-7e5d-11eb-b1d8-96000091f725_660.jpg Фото: government.ru

Прибывший с рабочим визитом в Кемерово премьер-министр Михаил Мишустин заявил об утверждении программы экономического развития Кузбасса до 2024 года.

Я считаю, что мы сегодня её можем утвердить с учётом тех поправок и тех предложений, которые были высказаны. Я это сделаю прямо сейчас, — сообщил глава кабмина на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

Премьер отметил, что на согласование всех мероприятий с властями региона и представителями бизнеса, а также на поиски источников финансирования ушло всего три дня.

Срок деятельности территорий опережающего развития в Кузбассе может быть продлён на пять лет, если на них будут запускаться новые проекты и создаваться новые рабочие места. Они функционируют в Югре, Новокузнецке, Анжеро-Судженске и Прокопьевске.

Министр экономического развития Максим Решетников во время совещания заявил, что на программу социально-экономического развития Кемеровской области в период с 2021 по 2024 год будет выделено 55 млрд рублей. Так, 51 млрд — средства федерального бюджета, остальные деньги — из региональных источников.

Цель программы — это решение социальных вопросов, опережающее развитие инфраструктуры и диверсификация экономики Кузбасса, — заявил Решетников.

Это программа является продолжением комплекса мер, которые реализуются в Кузбассе по поручению президента РФ Владимира Путина. Она будет состоять из 20 мероприятий, которые включают масштабные инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ, туризма и транспорта.

Кроме того, в декабре прошлого года была принята стратегия социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года. Она разрабатывалась два года на основе указа Путина о национальных целях развития до 2030 года, сообщают «Известия».

Как писал NEWS.ru, накануне Михаил Мишустин посетил лабораторию математического центра Новосибирского государственного университета (НГУ). В ходе своего визита он деликатно раскритиковал директора центра Евгения Вдовина за замену русских терминов английскими.