Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам

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Попытки скрыть истинный маршрут судна-трубоукладчика «Академик Черский» бессмысленны. Однако почему оно продолжает петлять по мировым водам, остаётся загадкой для всех, заявил капитан дальнего плавания Михаил Омельченко.

Судно известно тем, что было названо способным завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Однако оно уже два с половиной месяца «запутывает след», постоянно меняя курс. Это секрет для всех,...