Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам

Российские туроператоры смогут возместить свои затраты, связанные с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции.
Соответствующее постановление, которое утверждает правила предоставления субсидий туроператорам из федерального бюджета, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как отмечается, результатами предоставления субсидий являются возврат средств туристам, которые не смогли воспользоваться путёвками с 24 января по 30 марта 2020 года, а также возврат в Россию туристов, находящихся в государствах, в которых сложилась неблагоприятная ситуация из-за коронавируса,
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков похвалил работу «блестящего, профессионального, молодого» правительства Мишустина в кризисной ситуации, вызванной пандемией COVID-19, сообщал NEWS.ru.
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