Мишустин надеется на восстановление связей между бизнесом РФ и США

https://static.news.ru/photo/30c1799c-0e2f-11eb-8ab9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду, что связи между российским и американским бизнесом восстановятся до докризисного уровня.

Это следует из его обращения к участникам заседания Американо-Российского делового совета, которое в Вашингтоне зачитал посол России Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

К сожалению, односторонние санкции руководства США против нашей страны значительно сократили возможности для практического сотрудничества. Серьёзный удар нанесён по американскому бизнесу, работающему в России, который понёс значительные убытки. Сегодня их активно заменяют компании из других стран, заинтересованные во взаимовыгодном сотрудничестве с Россией, — отметил Мишустин.

Он добавил, что Россия со своей стороны открыта к созданию многопланового сотрудничества и активно работает над тем, чтобы создать привлекательный рынок для других экономик.

Мы надеемся, что в будущем бизнес-связи между Россией и США вернутся на докризисный уровень, — подытожил он.

Как ранее сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин завил, что российская сторона не теряет надежд на продолжение сотрудничества с США в сфере кибербезопасности.