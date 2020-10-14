Мишустин надеется на восстановление связей между бизнесом РФ и США

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду, что связи между российским и американским бизнесом восстановятся до докризисного уровня.
Это следует из его обращения к участникам заседания Американо-Российского делового совета, которое в Вашингтоне зачитал посол России Анатолий Антонов,
К сожалению, односторонние санкции руководства США против нашей страны значительно сократили возможности для практического сотрудничества. Серьёзный удар нанесён по американскому бизнесу, работающему в России, который понёс значительные убытки. Сегодня их активно заменяют компании из других стран, заинтересованные во взаимовыгодном сотрудничестве с Россией, — отметил Мишустин.
Он добавил, что Россия со своей стороны открыта к созданию многопланового сотрудничества и активно работает над тем, чтобы создать привлекательный рынок для других экономик.
Мы надеемся, что в будущем бизнес-связи между Россией и США вернутся на докризисный уровень, — подытожил он.
Как ранее сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин завил, что российская сторона не теряет надежд на продолжение сотрудничества с США в сфере кибербезопасности.
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