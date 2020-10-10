Путин: Россия всё ещё надеется на сотрудничество с США по кибербезопасности

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Российская сторона не теряет надежд на продолжение сотрудничества с США в сфере кибербезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, его призыв к американским властям возобновить совместную работу остался без ответа.

Мы не в первый раз формулируем это предложение, надеемся, что в реализации сделанных предложений заинтересованы все. Мы не теряем надежду на то, что сможем эту работу продолжить со всеми заинтересованными сторонами, — отметил он.

Путин также обратил внимание на то, что к РФ сохраняются претензии, касающиеся «якобы гиперреактивности в информационной сфере, во вмешательстве в выборы и так далее». Президент подчеркнул, что они не имеют под собой совершенно никаких оснований, передаёт «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, 25 сентября российский лидер предложил США сотрудничество в сфере информационной безопасности. По его совам, России и Соединённым Штатам необходимо взять в разработку соглашение о сотрудничестве в цифровой информационной среде. Он также подчеркнул, что ключевым вызовом современности считает риск возникновения противостояния между странами в цифровой среде.