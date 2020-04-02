Мировые цены на продовольствие снизились в марте

https://static.news.ru/photo/fb2bd12a-74cc-11ea-90b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Из-за сокращения спроса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, в марте резко снизились мировые цены на продовольствие. По данным международной Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), индекс продовольственных цен в марте составил 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем в феврале. Этот индекс ежемесячно отражает средние значения международных цен на основные виды продовольствия.

Падение цен обусловлено факторами в области спроса, а не предложения, а на факторы спроса влияют всё более ухудшающиеся перспективы в экономике, — цитирует ТАСС старшего экономиста ФАО Абдолреза Аббассиана.

По данным организации, наибольшее падение цен отмечается на сахар (-19,1%). Эксперты связывают это в первую очередь с закрытием по всему миру баров и ресторанов, а также с уменьшением спроса со стороны производителей этилового спирта.

Цены на зерновые в марте снизились на 1,9%. Более всего подешевела пшеница, при этом международные цены на рис растут уже третий месяц подряд на фоне сообщений из Вьетнама о возможном введении запрета на экспорт.

Как писал NEWS.ru, сельскохозяйственный сезон 2020 года в России находится под реальной угрозой срыва. Если из-за коронавирусной пандемии этим летом всё-таки не удастся вырастить урожай, перебои с продуктами питания в нашей стране возникнут уже осенью. Об этом сообщил экономист из Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. Из-за введённого карантина в ряде стран мира в РФ не поступают и не поступят в ближайшее время разные позиции: инкубационное яйцо, племенные животные, сырьё для производства кормов, удобрения. Кроме того, разные страны сейчас вводят эмбарго на продукцию АПК, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Плюс к этому из-за карантина трудовые мигранты не смогут вовремя попасть на свои рабочие места, объяснил Гелемурзин.