https://static.news.ru/photo/05bc8100-d2f9-11e9-a253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство труда и социальной защиты России подвело итоги мониторинга доступности и качества государственных услуг в области содействия занятости в январе — июне 2019 года. Чиновники полагают, что ситуация на рынке труда в стране «остаётся стабильной», хотя число зарегистрированных безработных за год выросло почти на 20%.

В течение этого периода в органах службы занятости в качестве безработных зарегистрировано 885,4 тысячи граждан, что на 18,7% больше, чем в первом полугодии 2018 года, — говорится в пресс-релизе ведомства, имеющемся в распоряжении редакции News.ru.

Как считают чиновники Минтруда, резкий рост числа зарегистрированных безработных в РФ якобы связан «с повышением размера пособия по безработице: максимальный размер пособия составляет 8 тыс. рублей, для лиц предпенсионного возраста — 11 280 рублей».

При этом в ведомстве сообщили, что общий уровень безработицы в июне снизился до 4,4%, «достигнув исторического минимума с 1991 года», а общая численность безработных в конце июня составила 3,3 млн человек.

Уровень регистрируемой безработицы сохранился на уровне 0,99%, пояснили в Министерстве.

Как писал News.ru, по данным Центробанка уровень безработицы в РФ якобы находится на «исторически низком уровне», что обусловлено не расширением спроса на труд, а одновременным сокращением численности занятых и трудоспособного населения.