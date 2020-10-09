Минтруд рассматривает варианты увеличения пенсий работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/a87df43c-0aac-11eb-a6a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство труда прорабатывает все варианты возможного увеличения пенсий работающим пенсионерам. Решением вопроса занимаются все заинтересованные стороны.

Предложения по возврату индексации пенсий были направлены правительству «единороссами» давно, но решение будет приниматься, исходя из возможностей бюджета, сообщает РБК. Предложения предусматривают два варианта: это единовременная индексация пенсий всех работающих пенсионеров либо поэтапная.

Пенсия для работающих пенсионеров не индексируется с 2015 года. Не предусмотрена она в бюджете Минфина и на 2021 год. Ряд политиков считают такое положение дел неправильным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фракция партии «Единая Россия» в Государственной думе предложила правительству несколько вариантов возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам: вернуть её полностью, делать это поэтапно или же в отношении хотя бы некоторых категорий населения.