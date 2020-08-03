Минтруд назвал сумму выплат социальным работникам в период карантина

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Число выплат социальным работникам за работу в период пандемии коронавируса составляет более 282 тысяч, сумма выплат превысила 8 млрд рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание работников в организации на протяжении смены, — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи получили более трёх тысяч выплат, работники из числа среднего медперсонала — около 50 тысяч, социальные и педагогические работники — 49 тысяч.

Сотрудники из числа младшего медперсонала и технические работники получили наибольшее число выплат — 95 тысяч и 85 тысяч соответственно.

Врачи за работу в социальных учреждениях в течение двух недель в условии карантина дополнительно получают 40 тысяч рублей за каждую смену. Доплата при оказании помощи инфицированным людям составляет 60 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты подсчитали, что средний размер зарплаты россиянина равен 35 тысячам рублей. Это данные за последний год.