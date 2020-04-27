Минтранс выделит 1,7 млрд рублей на ремонт дорог и мостов после паводков

https://static.news.ru/photo/fe18b930-888a-11ea-a080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил о готовности направить 1,7 млрд рублей на ремонт дорог и мостов после паводков. Об этом он сообщил на совещании с Владимиром Путиным.

Сегодня задолженность по всем регионам по восстановлению дорог и мостов по паводкам аж с 2016 года составляет 4,2 млрд рублей — это 10 регионов, не считая Иркутской области. Мы готовы оперативно перебросить на эти цели те остатки федерального дорожного фонда, которые мы не использовали по регионам на эти цели в 2019 году. Это порядка 1,7 млрд рублей, — цитирует министра ТАСС.

Ранее Путин потребовал ускориться с ремонтом дорог. По его словам, дороги, которые размыты прошлогодним паводком в Амурской области, до сих пор не восстановлены, а люди вынуждены ездить по колдобинам.

Как писал NEWS.ru, о раннем начале паводков в 2020 году сообщило МЧС. Глава ведомства Евгений Зиничев заявил, что с начала сезонного явления был уже подтоплен 31 населённый пункт.