Минстрой увеличил нормативную стоимость жилья на 13%

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Минстрой России повысил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в стране во втором полугодии на 13% по сравнению с первым. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Так, этот показатель на второе полугодие составит 55,72 тысячи рублей. Наиболее высоким норматив будет в Москве — 128,65 тысячи рублей, на втором месте — Сахалинская область с ценой квадратного метра в 117,6 тысячи рублей, а на третьем — Приморский край со значением в 108,1 тысячи рублей.

Наиболее низкой стоимость «квадрата» будет в Кабардино-Балкарии (32,8 тысячи рублей), Дагестане (32,5 тысячи рублей) и Ингушетии (32,481 тысячи рублей).

Напомним, норматив стоимости квадратного метра рассчитывается министерством для определения размера социальных выплат гражданам на приобретение или строительство жилья за счёт средств федерального бюджета для каждого региона. Речь идёт о выплатах льготникам ряда категорий.

Ранее сообщалось, что жильё в Москве этим летом может подорожать на 10–15% из-за роста цен на строительные материалы.