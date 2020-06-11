Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов призывает включить сферу ЖКХ в число наиболее пострадавших от коронавируса отраслей (копию письма на имя помощника президента России Максима Орешкина сенатор передал в редакцию NEWS.ru). Данную инициативу Минстрой поддерживает, сообщил нашему изданию источник в ведомстве.

Сенатор обратил внимание президента через его нового экономического помощника на то, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства стремительно теряет доходы из-за предоставленных правительством отсрочек по оплате за коммунальные услуги.

Андрей Кутепов предложил дать поручение федеральным и региональным властям организовать полное погашение долгов бюджетными и казёнными учреждениями, а также внести аванс за два месяца. Кроме того, Кутепов считает, что нужно ограничить господдержку малому бизнесу, задолжавшему за услуги ЖКХ.

Нужно рассмотреть предложение о включении отрасли жилищно-коммунального хозяйства в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Дело в том, что предприятия ЖКХ, увы, не относятся к числу малых и средних и не получают поддержку от государства. А при сохранении уровня собираемости в 70% по итогам 2020 года дефицит денежных средств в отрасли водоснабжения и водоотведения может составить порядка 50 млрд рублей. Андрей Кутепов председатель комитета Совета Федерации по экономической политике и экс-член правительства Санкт-Петербурга председатель комитета Совета Федерации по экономической политике и экс-член правительства Санкт-Петербурга

Кроме того, по его словам, граждане в связи с коронавирусом получили отсрочку по оплате коммунальных услуг, что негативно скажется на выручке предприятий отрасли. По данным главы комитета Совета Федерации по экономической политике, с 10 марта по 1 июня падение собираемости платежей в сфере ЖКХ составило от 10 до 30%, в ряде городов — до 60%. Параллельно увеличивается задолженность бюджетных организаций перед поставщиками воды и тепла.

Кутепов предлагает предоставить рассрочку предприятиям ЖКХ по уплате налогов до 31 декабря 2020 года, исключить арест счетов за несвоевременную уплату до конца года, не отключать электричество на всех объектах ЖКХ.

Также парламентарий предлагает:

не применять режим ограничения поставки электроэнергии в отношении всех объектов ресурсоснабжающих организаций, включая административные здания, канализационные насосные станции, очистные объекты;

установить обязательное требование для субъектов МСП при предоставлении им мер поддержки погашать коммунальные платежи за воду, электроэнергию, тепло;

предоставить ресурсоснабжающим организациям возможность получения беспроцентных кредитов в объёме, соответствующем снижению собираемости платежей в период пандемии, не только на выдачу зарплат работникам, с правом отсрочки погашения таких кредитов.

Что ждёт отрасль ЖКХ из-за накопившихся долгов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Отрасль ЖКХ столкнулась в этом году с действительно непростой ситуацией. Организациям жилищно-коммунальной сферы пришлось мобилизовать все ресурсы, чтобы обеспечить россиян на самоизоляции услугами, повысить расходы на проведение дезинфекции, рассказали NEWS.ru в Минстрое. При этом в месяцы самоизоляции произошло ухудшение платёжной дисциплины потребителей на 10–15%, и этот показатель пока не вернулся на докризисный уровень собираемости платежей в 95–96%, отметили в ведомстве.

На этом фоне проблема уже накопившихся долгов — на 1 января 2020 года общая задолженность всех потребителей составила 1,4 трлн рублей — может усугубиться. Объём долгов в целом тормозит модернизацию инфраструктуры и строительство новых объектов. Вместе с тем именно от уровня износа коммунальной инфраструктуры зависит уровень аварийности и потерь на сетях, — сказали NEWS.ru в министерстве.

Как сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, для того чтобы не допустить ухудшения ситуации, в настоящий момент правительством принимаются меры по сокращению объёма текущей задолженности, например, к запуску готовится программа субсидирования, которая позволит повысить эффективность подготовки регионов к отопительному сезону.

Всё-таки в период острого карантина (апрель и май) оплата услуг ЖКХ существенно сократилась, отмечает замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Евгений Блех. По его словам, многие восприняли отмену штрафов и неустоек как возможность вообще не платить за полученные услуги.





Снижение платёжной дисциплины в период карантина можно понять, но после его отмены следует принять меры по восстановлению прежнего порядка оплаты услуг ЖКХ. Ведь накопление долгов усугубляет и без того непростую ситуацию, а впереди подготовка к зимнему периоду. Евгений Блех замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС

Всё это может привести к ухудшению экономического положения участников данной отрасли, к перебоям в их работе, а значит, и в оказании услуг, что отразится на всех потребителях: как на тех, у кого есть задолженность, так и на не имеющих её, убеждён ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Кроме того, наличие задолженности может не позволить предприятиям ЖКХ провести полноценную ремонтную кампанию, подготовиться в полном объёме к осенне-зимнему сезону 2020/2021 года, что может сказаться на качестве коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, уточняет он.

Наконец, нехватка денег у предприятий ЖКХ может отразиться на их партнёрах из других отраслей, так как они не смогут покупать необходимые товары и услуги, в первую очередь, конечно, у ресурсоснабжающих организаций, но и другие отрасли не исключение. Например, машиностроители, у которых коммунальщики закупают оборудование, а тем, в свою очередь, не понадобится металл. Или транспортники, которые не будут перевозить грузы коммунальщиков, а им, в свою очередь, может потребоваться меньше горюче-смазочных материалов, то есть пострадают и нефтяники. Дмитрий Баранов ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»

Между тем эксперт полагает, что на самом деле «платёжная дисциплина в стране весьма удовлетворительная, большая часть населения исправно платит за коммунальные услуги». Но нужно иметь в виду, оговаривается специалист, что нынешняя ситуация сложилась из-за чрезвычайных обстоятельств, ведь коронавирусная инфекция пришла неожиданно и строгие меры по борьбе с ней, включая карантин и сидение людей по домам, были вынужденными. Доходы населения уменьшились или их не стало вовсе, люди экономили на всём, они были вынуждены сократить различные платежи, в том числе за коммунальные услуги, подчеркнул аналитик.

Не критично

Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам года авторы письма прогнозируют 50 млрд рублей дополнительного дефицита по воде. На самом деле это не критическая сумма, считает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Экономист объясняет, что на самом деле отрасль ЖКХ живёт с хроническим недофинансированием и размером долга перед организациями в размере более 1 трлн рублей, из которых свыше 800 млрд — это долги жилых домов.

Можно ещё отметить, что самая дорогая и проблемная часть коммунального платежа — это всё-таки отопление, но пандемия пришлась на период весны, поэтому сверх водоснабжения и водоотведения общий размер дополнительных неплатежей вряд ли составит больше 100 млрд. В сегменте электроснабжения проблема вообще не стоит. Поставщики легко отключают потребителей, которые не гасят долги в срок. Валерий Емельянов аналитик ИК «Фридом Финанс» аналитик ИК «Фридом Финанс»

Вероятнее всего, государство сможет перенести финансовую нагрузку с предприятий ЖКХ на банки (потребителям дадут право рассрочки), предполагает эксперт. А кассовые разрывы у поставщиков воды и энергии будут закрывать гарантиями по кредитам или сниженной ставкой по займам, поясняет знаток отрасли.



Заметим здесь, что Федеральный социальный стандарт предполагает, что доля услуг ЖКХ в структуре расходов населения не должна превышать 22%. Тем, у кого она выше, дают адресную помощь из бюджета. В среднем россияне тратят гораздо меньше денег на ЖКХ, чем можно было бы подумать исходя из так называемого новостного шума, и тем более меньше, чем предполагает тот самый стандарт: от 5% до 15% в зависимости от региона. Больше всех платят жители экстремальной климатической зоны — Ямал, Камчатка, Чукотка, Магадан. Это регионы с высокими зарплатами и незначительной долей общего населения страны.

И даже в наиболее бедных областях, краях и республиках «коммуналка» остаётся вполне подъёмной для людей: Дагестан, Ингушетия, Забайкалье — там платят от 4,5% до 7,5% официального дохода. С поправкой на карантин картина, конечно, изменится. Доходы части граждан упадут больше чем на 5–15%. Но это эффект одного квартала. В среднем по году мы, скорее всего, увидим стагнацию доходов населения. Из этих цифр можно сделать вывод, что оплачивать «коммуналку» людям по-прежнему будет чем. И размер нового долга в масштабах всего объёма платежей за год (50 млрд из 5 трлн) ничтожно мал.

Наконец, реализация общенационального плана по восстановлению экономики должна обеспечить к середине 2021 года восстановление экономики, снизить уровень безработицы, повысить рост доходов граждан примерно до уровня 2019 года, что может говорить о сложной ситуации в сфере ЖКХ как минимум на протяжении года, замечает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов.

По данным Министерства строительства и ЖКХ, в марте 2020 года среди населения собираемость платежей ЖКУ снизилась на 30%, а среди компаний и предприятий — на 50%, что на фоне общесистемных проблем отрасли говорит о нарастании рисков, способных весьма негативно повлиять на развитие всех сфер экономической деятельности.