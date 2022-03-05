Минстрой: льготная ипотека сохранится на старых условиях до конца марта
Ксения Голуб
Ксения Голуб
15:56, 05 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Программы ипотечного кредитования на льготных условиях в России продолжат работать по действующим правилам. Они сохранятся до конца марта 2022 года, сообщила в субботу пресс-служба Минстроя РФ, пишет ТАСС.
Продолжается работа и по формированию дополнительного пакета мер, в том числе и по продлению льготных ипотечных программ — до конца марта 2022 года будут действовать старые правила,— говорится в сообщении.
Отмечается, что данное заявление было сделано на совещании министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина по вопросам дальнейшей работы и мерам поддержки строительной отрасли.
Как заявил ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, цены на недвижимость, которые резко пошли вверх после объявленных Западом санкций против РФ, могут снизиться, если в текущей геополитической обстановке власти России поддержат застройщиков. Он добавил, что сейчас ситуацию на рынке недвижимости оценивают аналогично событиям 2014–2015 годов, когда Центробанк, так же как и сейчас, резко поднял ключевую ставку.
Эксперт считает, что если государство будет поддерживать застройщиков так же, как и сейчас, то спрос на жильё в новостройках вырастет, а на вторичное жильё — упадёт.