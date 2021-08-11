Минспорт обсуждает возвращение пива на стадионы

Вопрос возвращения пива на российские стадионы вновь вынесен на повестку дня, хотя обсуждается уже давно. Однако никакого решения на данный момент не вынесено, приводит слова министра спорта Олега Матицына РИА Новости.
На данный момент министерство
Минспорт изучает мнения заинтересованных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг и общественников. На сегодняшний день решения о снятии запрета не приняты, — пояснил Матицын.
Ранее председатель совета Ассоциации производителей пива Андрей Губка выступил против введения лицензий на продажу пива. Он заявил, что данный напиток и так находится в легальном обороте.