Минспорт обсуждает возвращение пива на стадионы

Вопрос возвращения пива на российские стадионы вновь вынесен на повестку дня, хотя обсуждается уже давно. Однако никакого решения на данный момент не вынесено, приводит слова министра спорта Олега Матицына РИА Новости.

На данный момент министерство изучает все мнения. Инициативу возвращения пива на стадионы во время официальных матчей два года назад поддержал Минфин. В 2020 году вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что продажа пива на стадионах могла бы увеличить посещаемость спортивных мероприятий, а дополнительные средства можно было бы пустить на развитие спорта.

Минспорт изучает мнения заинтересованных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг и общественников. На сегодняшний день решения о снятии запрета не приняты, — пояснил Матицын.

Ранее председатель совета Ассоциации производителей пива Андрей Губка выступил против введения лицензий на продажу пива. Он заявил, что данный напиток и так находится в легальном обороте.