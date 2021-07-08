Производители пива выступили против его лицензирования

Председатель совета Ассоциации производителей пива Андрей Губка выступил против введения лицензий на продажу пива. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что данный напиток и так находится в легальном обороте.

По его словам, в России имеется система, которая полностью удовлетворяет требованиям по части прослеживания легальности этого продукта. Эксперт также рассказал, что введение лицензий в любом случае будет иметь последствия. Их ощутимость будет зависеть от того, что конкретно будет прописано в лицензионных условиях.

Любые затраты, которые появятся, в дальнейшем влияют на стоимость пива, — пояснил Губка.

Например, если регулирование будет организовано по аналогии с крепким алкоголем, оно повлечёт за собой существенную доработку складов, уплату пошлины за получение лицензии и другие издержки. Их сумма может оказаться значительной, заключил специалист.

Ранее с предложением о введении лицензий на продажу пива выступил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он подчеркнул, что сейчас пиво является самым продаваемым алкогольным напитком в России, при этом к нему не применяется система лицензирования.

Напомним, в апреле Совфед предложил Минфину установить минимальные розничные цены на весь алкоголь в России. Сейчас такая практика распространяется на алкоголь с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина. Однако новое правило может вступить в силу только после согласования с ЕАЭС. Сейчас у России есть обязательства по договору по менее крепкому алкоголю.