https://static.news.ru/photo/74c5851c-cb0e-11e9-a0c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нефтепровод

Белоруссия выразила сомнение в обеспечении плановых объёмов транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» до конца текущего года, рассказал замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Он добавил, что после апрельского ЧП с загрязнением сырья на магистрали снизились поставки углеводородов на белорусские НПЗ, а затем полностью прекратился транзит в направлении Евросоюза, что повлекло потерю части запланированной выручки предприятий трубопроводного транспорта республики, передаёт « Вестник Белнефтехима ».

В качестве компенсационных механизмов (из-за ЧП на «Дружбе» — ред.) наиболее логичным нам видится увеличение тарифов на транспортировку нефти, так как обеспечить восстановление планируемых объемов её транспортировки вряд ли удастся, — объяснил представитель концерна.

В апреле этого года произошло международное чрезвычайное происшествие, когда в трубопровод «Дружба» попала загрязнённая хлоридами нефть. 24–25 апреля Польша и Украина приостановили подачу нефти в свои страны. В течение мая поставка «чистой» нефти возобновилась в Белоруссию, на Украину и далее в Словакию, Чехию и Венгрию.

Ранее News.ru сообщал, что корпорация «Транснефть» пока не получила от контрагентов документально подтверждённых требований о компенсациях из-за загрязнённого сырья в трубопроводе «Дружба». Их сумма может оказать существенное влияние на финансовую отчётность.