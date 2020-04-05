Минск и Москва могут начать переговоры по вопросу цены на газ

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Москва и Минск, учитывая изменения, которые происходят на рынке, могут начать переговоры по вопросу цены на газ. Такое мнение высказал посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Сейчас, когда идёт изменение стоимости на газ на внешних рынках, тем более цена, как правило, привязана к цене на нефть, то это для экспертного сообщества фактор, который надо учитывать. Но раз подписано соглашение, оно должно исполняться, — отметил дипломат телеканалу «СТВ».

Однако неизвестно, когда стороны смогут сесть за стол переговоров.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен отказываться от российской нефти из-за удобства её транспортировки. При этом он подчеркнул, что не намерен «постоянно ползать на коленях, вымаливая эту нефть», и сообщил, что за последние месяцы в Белоруссии проведена большая работа по поиску альтернативных поставщиков нефти.

При этом 2 апреля в Минске выразили намерение приобрести в РФ 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель. По словам премьер-министра страны Сергея Румаса, покупка может состояться в апреле 2020 года. На это в Кремле ответили, что такая ситуация невозможна, если не будет соответствующего рыночного предложения, писал NEWS.ru.