Минсельхоз сообщил о новом рекорде России по экспорту агропродукции

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) России к 28 ноября составил $31,2 млрд, что превышает показатель за весь 2020 год ($30,5 млрд) и на 21% больше аналогичной даты прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минсельхоза. Самым крупным покупателем российской продукции АПК остаётся ЕС.

По данным Минсельхоза, отгрузки в европейские страны выросли на 44%, до $4,171 млрд. В число крупнейших импортёров также входят Китай, Южная Корея и Казахстан.

Наибольшие темпы роста отмечаются в масложировой отрасли: с начала года поставки этой продукции выросли на 49%, до $6,185 млрд. Основными её импортёрами являются Турция ($1,123 млрд) и Китай ($833 млн).

Основной объём экспорта приходится на зерновые — их поставлено на $9,415 млрд (рост на 10%). Крупнейшими покупателями российского зерна остаются Турция и Египет. Экспорт рыбы и морепродуктов из РФ увеличился на 29%, до $6,08 млрд: рыба является основной статьёй экспорта в Южную Корею и ЕС. Поставки мясной и молочной продукции выросли на 30%, до $1,328 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 11%, до $4,145 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить сроки действия научно-технической программы развития агропромышленного комплекса до 2030 года, а также обеспечить её финансирование. Он заявил, что у российских производителей есть все возможности для того, чтобы насытить внутренний рынок и занять ведущие позиции в мире. По его словам, при создании и внедрении передовых решений нужно учитывать необходимость адаптации сельского хозяйства к изменениям климата. Частью этого процесса должно стать активное продвижение современных аграрных технологий России на глобальные рынки.