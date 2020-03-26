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Министерство сельского хозяйства РФ ожидает, что в ближайшем будущем цены на зерно стабилизируются. Также в ведомстве заявляют, что текущих зерновых запасов хватит для удовлетворения внутреннего спроса.

Сообщение Минсельхоза по этому вопросу приводит ТАСС. Представители министерства уверяют, что на российском рынке торгуются значительные объёмы зерна, что является сдерживающим фактором для роста стоимости продукции. Таким образом, уже в ближайшее время рост цен должен прекратиться.

Как сообщал NEWS.ru, 23 марта цена отечественной пшеницы превысила стоимость нефти марки Urals. Ранее заместитель главы Россельхознадзора Юлия Швабаускене сообщила территориальным органам ведомства о временном запрете на экспорт зерна.