Минпромторг РФ предлагает на время запретить госзакупки масок за рубежом

https://static.news.ru/photo/2f4a907c-aa56-11ea-a5a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны предложил Минпромторг РФ.

Как сообщает ТАСС, проект постановления размещён на портале законопроектов. Отмечается, что согласно документу, медицинские маски могут быть внесены в перечень промышленных товаров, иностранного производства, которые не допускаются к закупкам для государственных и муниципальных нужд. При этом маски из страны ЕАЭС не войдут в этот список.

Объём производства медицинских масок на территории Российской Федерации за период пандемии увеличился в 10 раз и полностью покрывает внутреннюю потребность, — цитирует агентство пояснительную записку.

При этом приводится статистика Минздрава, согласно которой в России нормативная среднесуточная потребность в медицинских масках составляет шесть млн штук. В то же время суточный объём выпуска этих изделий уже достиг этой цифры, а к июлю он ещё увеличится до 9,5 млн в сутки. К августу он достигнет 11 млн штук.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной службе исполнения наказаний обеспечить условия для производства средств индивидуальной защиты на базе исправительных учреждений. Кроме того, в поручении премьера упомянуты Минпромторг, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардия, им также поручено обеспечить условиями для производства СИЗ военных, студентов и учащихся колледжей. Уточняется, что средства защиты должны изготавливаться ежедневно.