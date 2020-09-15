Минфин РФ хочет поднять акцизы на табачную продукцию на 20% в 2021 году

https://static.news.ru/photo/6a20eef0-f7b1-11ea-a7a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты должны вырасти на 20% для компенсации роста бюджетных расходов из-за пандемии.

Таким образом, в 2021 году ставка акциза на сигареты может составить 2 359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку. На данный момент акциз на сигареты на 2021 год определён на уровне 2 045 рублей за тысячу штук + 14,5% расчётной стоимости, исчисляемой относительно максимальной розничной цены, но не менее 2 778 рублей. На электронные устройства на 52 рубля за штуку, что на 4% выше ставок 2020 года, передаёт РБК.

В последующие годы ставка акциза будет индексироваться, как планируется, стандартно, с учётом уровня прогнозируемой инфляции.

Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии, — сообщил представитель ведомства.

По мнению опрошенных изданием экспертов, предложенное повышение приведёт к увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей до 140 руб, или, в среднем, минимум на 20 рублей за пачку. Отмечается также, что в абсолютных цифрах это будет самое большое за всю историю табачной отрасли в России повышение ставки акциза на сигареты.

Также, считают специалисты, рост акцизов может спровоцировать рост доли контрафакта и контрабанды до 30%, а потери федерального бюджета из-за нелегального рынка, которые, по оценкам экспертов, в этом году могут составить 100 млрд рублей, вырастут кратно.

Как писал NEWS.ru ранее, госпошлину за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя могут снизить в пять раз. С таким предложением выступил Минпромторг. Ведомство считает необходимым снизить размер госпошлины до одной тысячи рублей в месяц. Действующая пошлина составляет 65 тысяч рублей в год.