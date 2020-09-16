Минфин объяснил рост НДПИ для металлургии и химии

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Повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 3,5 раза вызвано антикризисными мероприятиями. Об этом сообщил глава Минфина РФ. Антон Силуанов

Это дополнительные ресурсы для бюджета, те ресурсы, которые идут на реализацию наших антикризисных планов и на борьбу с инфекцией COVID-19, — цитирует его ТАСС.

Силуанов добавил, что правительство предлагает компаниям сырьевого сектора принять участие в этой борьбе. Он напомнил, что согласно нацплану на это потребуется пять с лишним трлн рублей.

Он также добавил, что финансовых ресурсов требуют и преференции в области нефтепереработки, нефтехимии и IT-секторе. По словам главы ведомства, в России большая дифференциация по сбору налогов в алмазодобывающем, золотодобывающем секторах, в секторе полиметаллов. Добыча многокомпонентных руд имеет один из самых низких объёмов налоговых изъятий.

Силуанов заявил, что сегодня в добыче драгоценных камней эффективная ставка НДПИ по отношению к выручке составляет 8%, по драгметаллам — около 6%, по многокомпонентным рудам — максимум 1,7%, по минеральным удобрениям — 0,3-0,5%. В других странах эта нагрузка составляет от 3% до 10%. Министр сообщил, что коэффициент в 3,5 должен подтянуть налоги на эти ресурсы к сборам за добычу драгоценных металлов и камней.

Как писал NEWS.ru, по словам Силуанова, оперативно восстановить экономику поможет грамотное планирование, эффективное распределение денег и развитие источников дохода для бюджетов всех уровней. Всё это также настроит на последующий рост и подготовит Россию к возможным новым мировым вызовам, отметил он.

Министерство финансов не раз доказывало, что ответственное управление финансами является залогом экономической стабильности, деловой активности и благополучия граждан, добавил министр.