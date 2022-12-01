Минфин не станет рассматривать ограничения по налогам для самозанятых

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Минфин не рассматривает ограничения специального налогового режима для самозанятых. Внесение корректировок возможно по окончании эксперимента, сообщается на сайте ведомства.

Вопрос внесения корректировок в базовые параметры этого режима, а также решение о продлении эксперимента целесообразно рассматривать по завершении эксперимента и анализа его результатов. В настоящее время никаких изменений по базовым условиям не планируется, — сказано в сообщении.

В этом году были расширены права граждан по переходу на НПД с 1 августа, им и гражданам государств — членов ЕАЭС предоставлена возможность встать на учет либо сняться с него в качестве налогоплательщика НПД через портал госуслуг. С 1 января 2023 года НДП будет введен на территории Байконура.

По данным ФНС, на 1 ноября 2022 года в качестве плательщиков НПД зарегистрировались более 6 млн человек. Суммарный доход, полученный налогоплательщиками этой категории, составил более 1,569 млрд рублей, сумма исчисленного налога — 60,4 млрд рублей. Ход эксперимента оценивается Минфином с учетом поступающей от ФНС информации, а также обращений его участников.

Ранее Минтруд подготовил поправки к закону об обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности, которые позволят самозанятым гражданам добровольно платить взносы в бюджет Государственного социального фонда для получения выплат по больничному. Такая возможность может у них появиться с 2023 года.