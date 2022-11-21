Самозанятым могут разрешить выбирать размер больничного

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Минтруд подготовил поправки к закону об обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности, которые позволят самозанятым гражданам добровольно платить взносы в бюджет Государственного социального фонда для получения выплат по больничному. Такая возможность может у них появиться с 2023 года, пишет «Коммерсант».

На выплаты в связи с временной нетрудоспособностью — своей или члена семьи — самозанятые смогут рассчитывать при уплате взноса в размере 3,84% от суммы застрахованного заработка (два или три размера МРОТ). В стаж, от которого будет зависеть размер больничного, будет учитываться как срок регистрации в качестве самозанятого, так и период наемной работы.

В ведомстве пояснили, что решили дать самозанятым возможность выбора между двумя вариантами базы, с которой они будут выплачивать взносы, так как это лучше соответствует фактической картине их доходов. Если новый вид страхования будет пользоваться спросом, то в дальнейшем линейка его тарифов может быть расширена.

Модель добровольного соцстрахования для самозанятых, которая позволит им получать пособие по временной нетрудоспособности, Минтруд представил еще в сентябре. Программа предполагает больничные в следующих ситуациях: заболевание, травма, аборт или процедура экстракорпорального оплодотворения, уход за больным членом семьи, включая ребенка, протезирование, лечение в санаторно-курортных организациях после стационарного лечения и ряд других.

Инициативу ведомства одобрила экономист Юлия Финогенова. Она отметила, что это поможет оплатить данной категории россиян издержки на лекарства или другие медицинские расходы.