https://static.news.ru/photo/c5df9c30-e5bc-11e9-8e44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство энергетики России отмечает замедление роста спроса на нефть. В 2019 году он увеличится на 1–1,1 млн баррелей против 1,5 млн баррелей в 2018 году.

Мы видим, что в этом году по сравнению с 2018 годом под воздействием различных факторов спрос на нефть значительно будет ниже по итогам 2019 года, — констатировал министр энергетики Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя».

По последним данным, мировые цены на нефть растут. Так, ноябрьские фьючерсы WTI составили $54,31 за баррель (выросли на 1,29%). Фьючерсы на нефть марки Brent увеличились до $59,41 за баррель (на 0,88%), писал News.ru.