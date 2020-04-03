Минэнерго РФ не ожидает падения цен на бензин

https://static.news.ru/photo/677f2730-75ab-11ea-b291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в условиях низкой стоимости нефти не стоит ждать падения цен на бензин из-за особенностей действующей в России налоговой системы. Тем не менее, по его словам, цена топлива на АЗС будет расти незначительно — ниже уровня инфляции.

Система ценообразования сформирована таким образом, чтобы нивелировать периоды резкого роста и падения цены, за счёт системы налогообложения, — сказал в эфире «Россия-24» Новак.

Он отметил, что цены на заправках растут не выше официального темпа инфляции. Если сравнивать с прошлым годом, цены на автомобильный бензин поднялись, по его словам, всего на 2%, а на дизельное топливо — на 1,4%. Новак также подчеркнул, что Минэнерго строго следит, чтобы автозаправочные станции всегда были обеспечены необходимым объёмом нефтепродуктов.

Как писал NEWS.ru, в России снизилось потребление бензина на АЗС на 10–15% из-за мер по борьбе с распространением коронавируса. В Москве снижение составило 20–30%. Александр Новак заявил, что не думает, что сокращение спроса дойдёт до 70%, но до 40% потребление может снизиться уже в течение ближайшей недели-двух. Министр энергетики не исключил дальнейшего снижения цен на нефть в России. Он назвал текущий период беспрецедентным.