Минэнерго подготовит концепцию роботизации нефтегазовой отрасли

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Российское министерство энергетики к первому кварталу 2021 года подготовит план роботизации нефтегазовой отрасли. Ей необходимо порядка одного миллиона роботов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго по итогам совещания рабочей группы цифровой трансформации нефтегазовой отрасли России с участием отраслевых министерств.

Принято решение разработать атлас мер государственной поддержки технологических проектов, а также доработать концепцию и «дорожную карту» по роботизации нефтегазовой отрасли и представить ее в правительство РФ в 1 кв. 2021 г. Предварительный анализ показал, что в нефтегазовой промышленности и смежных отраслях к 2030 г. спрос может превысить более 1 млн роботов, — сказано в сообщении.

Принято решение разработать атлас мер государственной поддержки технологических проектов, а также доработать концепцию и «дорожную карту» по роботизации нефтегазовой отрасли и представить ее в правительство РФ в 1 кв. 2021 г. Предварительный анализ показал, что в нефтегазовой промышленности и смежных отраслях к 2030 г. спрос может превысить более 1 млн роботов, - сказано в сообщении.

Сейчас в активе уже более 20 различных инструментов поддержки технологий. Среди них есть и те, которые действуют в сфере искусственного интеллекта. Об этом рассказал во время совещания замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе заседания.

Вслед за волной банкротств американских сланцевиков, в США обозначилась новая тенденция — поглощение одних нефтедобывающих компаний другими. На этой неделе было объявлено сразу о двух крупных сделках на общую сумму $17 млрд. Между тем слияния и поглощения в нефтяной отрасли не смогут увеличить добычу сырья в Штатах, полагают эксперты. Сейчас это лишь способ выживания, а не наращивания производства. Стоит ли ждать возвращения сланцевого бума, разбирался NEWS.ru.