В Минэнерго захотели договориться с нефтяниками по ценам на топливо

https://static.news.ru/photo/cabc4c3a-ce9f-11eb-ade1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Министерство энергетики рассмотрит целесообразность соглашений с нефтяниками по ценам на топливо. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Минэнерго подготовит соответствующие предложения в ближайшие 7–14 дней.

Новак также подчеркнул, что правительство строго следит за тем, чтобы рост цен на топливо на АЗС не превышал инфляцию.

Ранее сообщалось, что цены на дизельное топливо выросли до рекордных показателей в России и составили 52,6 тысячи рублей за тонну. Участники рынка предупредили, что повышение цен на дизтопливо неизбежно приведёт к росту стоимости товаров.