Минэкономразвития ожидает падение ВВП РФ в 2020 году на 4,8%

https://static.news.ru/photo/1d568522-cc36-11ea-b90d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на уровне 4,8%, оценки падения ВВП во втором квартале находятся в пределах майского прогноза — минус 9,6%, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

При прогнозировании бюджета в общем и целом уверены в той оценке, которую делали ещё в мае. Она предполагала сокращение ВВП во втором квартале минус 9,5%. Сейчас последняя цифра Росстата говорит: минус 9,6%. Соответственно, ориентируемся на общее сокращение ВВП на 4,8% по этому году, — цитирует ТАСС Решетникова.

По словам министра, снижение ВВП в первом полугодии оценивается на уровне 4,2%, а согласно общенациональному плану восстановления экономики, на докризисный поквартальный ВВП РФ должна выйти к четвёртому кварталу 2021 года.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП по итогам года на уровне 5%, однако эта оценка не учитывала эффект от реализации национального плана восстановления экономики, который сейчас реализуется вместе с антикризисным пакетом.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие в национальных целях задачи войти в пятёрку крупнейших экономик мира. По его словам, исчезновение этой цели объясняется неблагоприятными экономическими условиями. С этими же причинами, отмечает Песков, связан перенос на шесть лет вперёд таких целей, как повышение продолжительности жизни до 78 лет и снижение в два раза уровня бедности. Он подчеркнул, что цели должны быть реалистичными и достижимыми.

21 июля глава государства поручил президентской администрации подготовить документы по закреплению целей развития страны до 2030 года, а кабмин и Госсовет, в свою очередь, должны будут на основе этих документов в течение трёх месяцев внести коррективы в нацпроекты.