Миллер пригрозил прекращением поставок газа из-за потолка цен

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Алексей Миллер

Введение потолка цен на российский газ является нарушением договоренностей, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, в случае принятия подобного решения страны Европы рискуют остаться без поставок газа, передает ТАСС.

Введение потолка цен на газ — это нарушение условий контрактов, которое влечет за собой прекращение поставок, — сказал Миллер.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен на этот энергоресурс. По его словам, установление лимита цен на черное золото является по сути переходом на госплан в рамках мировой экономики. Вице-премьер подчеркнул, что цена на нефть должна устанавливаться рынком.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина до этого сообщила, что Москва откажется от продажи нефти тем государствам, которые введут на нее ценовой потолок. По ее словам, Россия сможет переориентировать поставки топлива в те страны, которые будут готовы к сотрудничеству. Набиуллина отметила, что потенциальное снижение объемов экспорта незначительно повлияет на показатели платежного баланса.

5 октября страны ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета приняли решение о сокращении добычи нефти. С 2 ноября добыча ресурса сокращается на 2 млн баррелей в сутки. На фоне этой новости цена нефти марки Brent выросла до $93 за бочку.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель связал решение ОПЕК+ снизить добычу нефти с решением Запада ввести потолок цен на этот энергоресурс из России.