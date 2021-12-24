Микрофинансовым организациям предсказали уход в тень

В Госдуму внесли законопроект об ограничениях для микрофинансовых организаций (МФО), в котором предлагается снизить максимальную ставку по кредиту с 365% годовых до 292% годовых. Таким образом, ежедневная ставка снизится с 1% до 0,8%, пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он назвал даже такую ставку слишком высокой и рассказал об опасениях Центробанка о том, что некоторые МФО после таких ограничений могут «уйти в тень», пишет «Парламентская газета».

МФО могли поднимать проценты по займам до тысячи и даже нескольких тысяч процентов. Сейчас мы предлагаем ставку снизить до 292 процентов годовых. Это 0,8 процента в день. Это тоже много, но мы её предложили для первого чтения. В ходе дискуссии определим точнее, как ещё ужесточить регулирование микрофинансовых организаций, чтобы не было слишком высоких ставок, — рассказал Аксаков.

Он отметил, что такую инициативу поддерживает Центробанк России, несмотря на опасения выдачи нелегальных кредитов со стороны ушедших в теневой бизнес микрофинансовых организаций. Аксаков подчеркнул: это плохо ещё и по той причине, что добиваться возвращения долгов такие МФО будут нелегальным способом.

А там уже будут действовать криминальные методы выбивания долгов, будут «братки» приходить и разбираться с людьми. По мнению Центробанка и правительства, всё-таки этот рынок должен существовать легально и находиться под жёстким регулированием и контролем, — резюмировал политик.

Ранее в МФО описали портрет среднестатистического заёмщика. Чаще всего за микрокредитами обращаются жители городов в возрасте до 35 лет с доходом до 50 тысяч рублей. В среднем размер займа составляет 10 тысяч рублей.