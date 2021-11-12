В МФО описали портрет среднестатистического заёмщика

Чаще всего за микрокредитами обращаются жители городов в возрасте до 35 лет с доходом до 50 тысяч рублей. В среднем размер займа составляет 10 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказали в ряде микрофинансовых организаций.

Преимущественно клиенты МФО проживают в региональных центрах и маленьких городах. Причём, в последнее время произошло смещение спроса из городов европейской части России на Дальний Восток, в Сибирь.

Если соотнести численность населения каждого из регионов с количественной выдачей займов в динамике, в 2021 году можно зафиксировать снижение «плотности» выдач заёмных средств в Москве и Санкт-Петербурге с одновременным ростом того же показателя в Якутии, НАО, Тыве, на Алтае, Сахалине, — отметили в одной из компаний.

По словам собеседников агентства, среднестатистический заёмщик является работником сферы услуг или розничной торговли. Впрочем, среди клиентов МФО встречаются также люди, занятые в рекламной индустрии, сельском хозяйстве, пищевой промышленности.

В основном доход заёмщиков составляет до 50 тысяч рублей. Срок, на который берутся микрокредиты, не превышает 23 дней. В большинстве случаев займы берутся на покрытие повседневных и неотложных нужд, крупные покупки или ремонт. Как правило, заёмщики уже имеют по меньшей мере один непогашенный кредит.

Ранее сообщалось, что с начала года уровень долговой нагрузки россиян вырос с 27% до 35%. Россияне стали лучше платить по кредитам, но в некоторых регионах начал расти размер микрозаймов. Наиболее закредитованными регионами страны стали Тыва, Калмыкия, Ленинградская область, Удмуртия и Чувашия.