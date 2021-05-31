Михаил Мень подал в отставку с поста аудитора

https://static.news.ru/photo/b63b590a-c2b4-11eb-95ac-96000091f725_660.jpg Михаил Мень Фото: auditgov/vk.com

Аудитор Счётной палаты РФ Михаил Мень подал заявление о досрочном уходе в отставку. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьёв, передаёт ТАСС.

Вношу в Совет Федерации представление о досрочном освобождении Меня Михаила Александровича от должности аудитора Счётной палаты РФ в связи с его заявлением об отставке, — зачитал Муравьёв представление президента Владимира Путина на заседании профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Члены комитета поддержали досрочное освобождение Меня от должности аудитора.

Впервые вопрос об увольнении Меня был поднят в парламенте после возбуждения против него и ещё двух человек уголовного дела о растрате бюджетных средств. Экс-губернатора Ивановской области обвиняли в причастности к хищению 700 млн рублей из бюджета региона. Позже суд прекратил производство в связи с истечением срока давности.

Ранее сообщалось, что Совфед может рассмотреть вопрос о снятии Меня с должности аудитора 2 июня. Предполагается, что эту ситуацию сначала обсудят в профильном комитете СФ, затем вопрос о его увольнении вынесут на голосование сенаторов.