Международные резервы России выросли в июле на 4%

https://static.news.ru/photo/f2f8a068-d8b4-11ea-98a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Международные резервы РФ по состоянию на 1 августа 2020 года выросли на 4% (или $22,881 млрд) по сравнению с показателями начала июля и составили $591,753 млрд. На 1 августа 2019 года международные резервы были на уровне $519,797 млрд.

Как сообщает Банк России, валютные резервы за отчётный месяц выросли до $447,431 млрд — на 2,1%. Стоимость монетарного золота в то же время увеличилась до $144,322 млрд — на 10,4%.

Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении правительства РФ и Центробанка. Резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), монетарного золота и резервной позиции в МВФ.

Как ранее писал NEWS.ru, Центральный Банк России повысил на 8–10 августа (суббота—понедельник) 2020 года официальный курс доллара до 73,6376 рубля — на 59,79 выше прошлого показателя.