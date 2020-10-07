Международные резервы РФ в сентябре сократились почти на $11 млрд

https://static.news.ru/photo/aca193b8-08ac-11eb-a8c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Российские международные резервы за сентябрь потеряли $10,996 млрд (1,85%) и на 1 октября составили $583,426 млрд.

В течение отчётного месяца валютные резервы уменьшились на 1,23% — до $444,309 млрд. В то же время стоимость монетарного золота упала почти на 3,8% и составила $139,117 млрд.

Согласно данным Центробанка, на 1 октября 2019 года резервы достигали $530,92 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства страны. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования (SDR), резервную позицию в МВФ и монетарное золото.

Ранее NEWS.ru писал, что рубль на прошлой неделе после многодневного падения смог укрепиться. Поддержку национальной валюте оказал Банк России, который начал реализовывать остатки валютной выручки от продажи доли Сбербанка, а также ряд государственных корпораций, которые в рамках директивы правительства должны привести наличие чистых валютных активов к уровню 2018 года. Однако глобально внешний фон не изменился.