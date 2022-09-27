Эксперт оценил идею перехода на металлоконструкции в строительстве Металлург Чернышев: использование металла способно удешевить строительство на 15%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Производители стали предлагают строить больше домов с использованием металлоконструкций, что поможет компенсировать провалы экспорта и поспособствовать развитию жилищного строительства в стране, передает журнал «Компания». Гендиректор холдинга «Венталл» Сергей Чернышев считает, что к 2030 году на технологию стальных несущих конструкций может перейти 10% рынка. По его словам, использование металла способно ускорить процесс возведения домов и в результате удешевить строительство. Он отметил, что главное в распространении данной технологии — преодолеть психологическое непонимание со стороны девелоперов, что может помешать занять нишу на рынке.

Главное — начать, преодолеть психологическое непонимание. Если доля рынка будет завоевана, то ее можно будет легко сохранить. Вся нормативная база для такого строительства уже есть, а проекты быстро проходят экспертизу, — заявил Чернышев.

Переход на металлоконструкции в строительстве способен сократить сроки работ на крупном объекте на год-полтора, убежден специалист. Это, в свою очередь, позволяет сэкономить на содержании городка строителей, аренде техники, а также на процентах по банковским кредитам — в совокупности издержки могут снижаться на 15%, отметил эксперт.

США в июле почти полностью прекратили ввоз черных металлов из России после введения заградительных пошлин. На этот рынок приходилось 9% российских поставок. Металлурги вынуждены перенаправлять поставки в Азию и давать скидки. Ввоз черных металлов из России в США в июле снизился до $0,6 млн с $201 млн в июне и более $1 млрд за первое полугодие 2022 года. В июне поставки приходились на ферросплавы ($112,5 млн) и полуфабрикаты из железа и стали ($88 млн). В июле их поставки упали до $0,4 млн и до нуля соответственно.