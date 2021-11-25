Меркель призвала сохранить Украине роль страны-транзитёра газа

Германия в вопросе о «Северном потоке — 2» ратует не только об энергобезопасности, но и о сохранении украинского транзита. Об этом заявила врио канцлера Германии Ангела Меркель, добавив, что Берлин продолжит выступать с этих позиций, передаёт РИА Новости.

«Северный поток — 2» — это другая и совершенно противоречиво обсуждаемая между Германией и Польшей вещь. Вы знаете, что мы выработали совместный документ с США, потому что речь для нас, как и для Польши, идёт не только об энергобезопасности вообще, но и об Украине как стране-транзитёре. За это Германия продолжит выступать, — сказала Меркель.

Основной силой в ФРГ, выступающей против проекта, являются «Зелёные», а также разнообразные экологические организации. При этом руководство страны, в том числе и и. о. канцлера Германии Ангела Меркель, неоднократно выступало за завершение проекта, так как стране требуется больше газа.

Ранее стало известно, что Германия может заморозить проект газопровода «Северный поток — 2». Новые власти страны готовы пойти на такой шаг ради Украины. Кроме того, американские сенаторы предложили ввести новые санкции против российского трубопровода, по которому в Европу планируется поставлять голубое топливо, в котором так нуждаются жители ЕС.