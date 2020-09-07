Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

https://static.news.ru/photo/d9eb01f8-f0f9-11ea-9aab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Schreiber/AP POOL/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Markus Schreiber/AP POOL/dpa/Global Look Press не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает представитель политик Штеффен Зайберт.

Он добавил, что официальный Берлин считает неверным исключение подобного сценария развития событий, передаёт Reuters.

К закрытию «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Навального ранее призывали представители оппозиционной немецкой партии «Зелёные».

Политику стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывы некоторых немецких парламентариев остановить «Северный поток — 2» на фоне инцидента с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального — это просто эмоциональные заявления, которые не основаны на каких-либо фактах.