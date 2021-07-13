МЭР ожидает в 2021 году рост зарплат россиян на 9,1%

Среднемесячная зарплата в 2021 году может вырасти на пять тысяч рублей, что равняется 9,1% относительно уровня прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на обновлённый прогноз Минэкономразвития.

Издание отмечает , что если прогноз сбудется, размер среднемесячной зарплаты россиян превысит 56 тысяч рублей. С 2022 года зарплата станет прирастать темпом в 6,6% в год, приблизившись к 68 тысячам рублей в 2024 году.

В июньском прогнозе ведомства также изменились оценки роста реальных зарплат до 3,2% в 2021 году, 2,4% в 2022 году, 2,5% в 2023 году и 2,5% в 2024 году.

Минэкономразвития повысило прогноз прожиточного минимума (ПМ). С 2022 года ожидается увеличение темпов его прироста на 2,5% (до 11 950 рублей). В 2024 году ПМ вырастет на 7,4% (до 14 031 рублей).

Ранее стало известно, что в Минфине опровергли планы кабмина заработать на больших зарплатах россиян. В Министерстве финансов России заявили, что сейчас в правительстве не обсуждают изменения в системе начисления страховых взносов. Нынешний порядок расчёта страховых премий был введён в стране ещё в 2012 году, через два года власти его начали ежегодно продлевать.